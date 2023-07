Nuoto | Mondiali 2023 | Marco De Tullio entra in semifinale nei 200 sl | eliminato Stefano Di Cola

(Di lunedì 24 luglio 2023) Una prova d’orgoglio.Decercava questo dopo la brutta prestazione dei 400 stile libero in questidiin corsia a Fukuoka (Giappone). Il pugliese, ombra di se stesso nelle otto vasche, si è riproposto nelle batterie dei 200 stile libero, provando a trasformare la rabbia in benzina ulteriore nel proprio motore. La determinazione di Deè stata premiata visto che l’azzurro, con il crono di 1:46.69, è riuscito are con il 13° crono nelle semifinali. Heat nelle quali invece non è riuscito a massimizzare la sua prestazioneDi. Una nuotata strappata quella del nostro portacolori, pagata poi nella seconda parte del proprio 200, concluso in 1:47.27 (24°). Ai piani alti il migliore è stato ...

didi Fukuoka 2023, nel programma di lunedì 24 luglio, propongono gare con azzurri in corsa per medaglie e risultati di prestigio. Batterie al via a partire dalle 3.30 italiane (10.... grazie al crono di 3'1049, e regala all'Italia la prima medaglia delin vasca aidi Fukuoka. L'oro va all'Australia con il tempo di 3'1016, dopo un testa a testa proprio con l'Italia ...La staffetta dell'Italia ha conquistato l'argento nella 4 100 aidia Fukuoka., dietro all'Australia. Con il tempo di 3'10'49, Alessandro Miressi, Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo hanno portato la prima medaglia per l'Italia nella ...

Perché è stata squalificata Sara Franceschi ai Mondiali di nuoto La spiegazione OA Sport

Ci saranno tre svizzeri su quattro nella sessione serale della seconda giornata dei Mondiali di nuoto a Fukoka, in Giappone. Con il tempo di 53"55 Roman Mityukov si è qualificato per le semifinali dei ...Missione compiuta per Margherita Panziera, impegnata nelle batterie dei 100 dorso donne della seconda giornata dei Mondiali 2023 di nuoto in corsia a Fukuoka (Giappone). In una stagione particolare pe ...