Nuoto | Mondiali 2023 | Carraro e Angiolini eliminate nelle semifinali dei 100 rana Miglior tempo di Meilutyte

Leggi su oasport

(Di lunedì 24 luglio 2023) Niente da fare per le italiane Martinae Lisadei 100 metriaidi. Nella piscina del Marine Messe Hall A di Fukuoka (Giappone), le due azzurre hanno terminato rispettivamente in ultima posizione (14° crono assoluto) nella prima semifinale e in quinta piazza (11°generale) nella seconda e non sono riuscite a qualificarsi per l’ultimo atto in programma domani alle 14:45. Ilè stato quello della lituana Ruta, in grande spolvero con il suo 1:05.09. Nella prima semifinale Lisanon è mai entrata in lotta per le prime posizioni e, dopo aver virato ai 50 metri in quinta piazza ...