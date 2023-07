Nuoto | Martinenghi argento nei 100 rana

(Di lunedì 24 luglio 2023) Roma, 24 lug. (Adnkronos) - Nicolòconquista l'nei 100 metri, ex aequo con l'olandese Kamminga e lo statunitense Kink, ai mondiali diin corso a Fukuoka. Oro per il cinese Qin, autore di una prestazione eccezionale che gli è valso il crono di 57"69.

Regalerà qualcosa anche all'Italia, la seconda giornata dei Mondiali di nuoto in vasca Le aspettative, da Fukuoka, ci sono: faremo un tifo incredibile per Nicolò, che punta al podio nella finale dei 100 rana maschile e per Thomas Ceccon, chiamato alla finale dei 50 farfalla. Simona Quadarella in acqua per i 1500 stile libero. I Mondiali di nuoto di Fukuoka 2023.

Incredibile secondo posto a tre nella finale dei 100 rana: l’azzurro sul podio con Kamminga e Fink. Per Qin vittoria con il secondo tempo di sempre ...Roma, 24 lug. (Adnkronos) – Nicolò Martinenghi conquista l’argento nei 100 metri rana, ex aequo con l’olandese Kamminga e lo statunitense Kink, ai mondiali di nuoto in corso a Fukuoka. Oro per il ...