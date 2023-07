Nuoto | Martinenghi abdica | ma è argento ai Mondiali nei 100 rana! Qin imbattibile | podio per quattro

(Di lunedì 24 luglio 2023) Pronti, via e sono subito emozioni nella seconda giornata di semifinali e finali alla Marine Messe di Fukuoka (Giappone), sede dei2023 diin corsia. Nicolòha conquistato l’iridato nei 100 rana con il crono di 58.72. Una medaglia da condividere con l’olandese Arno Kamminga e l’americano Nic Fink, considerati i riscontri identici dei tre. Non era al top della forma Tete per via di una preparazione con qualche pausa per problemi al ginocchio. Tuttavia, la grandezza di un atleta è quella di tirar fuori il meglio possibile quando serve.l’ha fatto, mettendo in acqua le sue risorse attuali e cercando di arrivare alla Finale con più benzina possibile. Il passaggio ai 50 metri è stato coraggioso (27.27), mentre il ritorno assai affannoso (31.45), ma nella rana ...

