Nuoto | Margherita Panziera | “Sono molto più fuori forma di quello che pensavo”

(Di lunedì 24 luglio 2023) Deludente pernce in semifinale nei 100 dorso al femminile dei Mondiali per. L’azzurra ha chiuso in ottava piazza la sua semifinale con il tempo di 1’01?31, lontanissima dall’accesso all’ultimo atto. Le sue parole nel dopo gara: “Onestamente nondi fare un secondo di più di stamattina, anche se mi manca l’allenamento. Al massimodi fare lo stesso tempo.piùdiche, perché non riuscire a reggere due gare da cento in una giornata…”. E ancora: “Probabilmente ho nuotato male, perché il passaggio è stato anche alto. Do sempre il massimo,otto anni chenel giro della Nazionale. Le so fare ...

