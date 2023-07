Nuoto | Lisa Angiolini | “Buone sensazioni | ci tengo a fare bene in questi Mondiali”

Leggi su oasport

(Di lunedì 24 luglio 2023) Un esordio mondiale con il sorriso perAngolini. L’azzurra, impegnata quest’oggi nelle batterie dei 100 rana donne della rassegna iridata a Fukuoka (Giappone), ha risposto presente, approcciando con aggressività alle heat, senza starci troppo a pensare., infatti, ha siglato il sesto tempo dell’overall di 1:06.28, mettendo in mostra un’ottima chiusura dopo una prima parte abbastanza controllata, segno che la condizione fisica sia buona e anche le consapevolezze nella gestione della prova ci siano. “Mi sentivoin acqua, non volevo lasciarmi sfuggire questa semifinale. Ho cercato subito di aggredire la gara e sono soddisfatta del mio tempo“, ha rivelatoai microfoni della Rai. Per lei non semplice poi adattarsi alle condizioni del Giappone: “Non ero mai stata qui e nei primi giorni ho faticato un ...