Nuoto | Ceccon getta la maschera e approda in finale dei 100 dorso ai Mondiali col miglior tempo

(Di lunedì 24 luglio 2023) Finalmente il Thomasche conosciamo. Dopo una qualificazione assai farraginosa in mattinata, il fuoriclasse azzurro rimette le cose a posto nelle semifinali dei 100neididi Fukuoka, ricordando chi è il campione iridato in carica e titolare del record del mondo, spazzando via tutti i dubbi che erano nati qualche ora fa anche in vista delladei 50 delfino e firmando il. Tutta un’altra storia rispetto alla mattina, già nella subacquea si vedemolto più centrato e appena esce dall’acqua è quel Thomas che ci ha fatto sognare agli scorsi, consegnandoci un talento sconfinato: una gara quasi senza problemi ed un 52.16 che ci ricorda che l’azzurro è tra i più forti, se non il ...

... Razzetti in finale nei 400 misti,, Martinenghi, Poggio e Franceschi ok Paltrinieri alla riconquista del mondo: 'Sfido me stesso, cerco il vero Greg' Leggi i commenti: tutte le notizie ......dei Mondiali diin vasca Le aspettative, da Fukuoka, ci sono: faremo un tifo incredibile per Nicolò Martinenghi , che punta al podio nella finale dei 100 rana maschile e per Thomas, ...Si entra nella fase calda dei Mondiali didi Fukuoka 2023. Quattro le finali con due italiani in gara, Martinenghi erispettivamente nei 100 rana e nei 50 farfalla. Nelle semifinali in acqua Angiolini e Carraro nei 100 rana, ...

LIVE Nuoto, Mondiali 2023 in DIRETTA: Ceccon trema nei 100 dorso, Quadarella da medaglia. Alle 13.00 le finali OA Sport

Nicola Martinenghi porta a casa un argento nei 100 metri rana. Campione iridato agli scorsi mondiali Budapest in questa specialità cede la corona al cinese Halyang Qin e con 58"72', ex aequo con ...Incredibile secondo posto a tre nella finale dei 100 rana: l’azzurro sul podio con Kamminga e Fink. Per Qin vittoria con il secondo tempo di sempre ...