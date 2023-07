Nuoto artistico | l’Italia del rinnovamento e senza Minisini con due medaglie mondiali all’attivo!

(Di lunedì 24 luglio 2023) Ilha salutato Fukuoka, sede dei2023, e l’appuntamento è per il mese di febbraio quando sarà di scena l’altra rassegna iridata di Doha che metterà in palio i pass olimpici.è uscita dall’acqua della Marine Messe Hall A con dueall’attivo: due argenti nelle routine tecniche del duo e della squadra. Una competizione molto particolare, decisamente alterata dal nuovo sistema di punteggio. Una rivoluzione regolamentare per la danza in vasca con i famigerati base mark a colpire come fossero una mannaia atlete e team per imperfezioni più o meno importanti. La necessità di mettere insieme obbligatori, ibridi e una parte acrobatica ha portato a riscontri a sorpresa. Da questo punto di vista è piaciuto lo spirito con cui ...

Mai così in alto nella storia del. L'Italia ai Campionati del Mondo in corso a Fukuoka chiude con due medaglie d'argento, un bottino prezioso ottenuto anche grazie alle splendide prestazioni delle atlete della Rari ...Savona. Mai così in alto nella storia del. L'Italia ai campionati del mondo in corso a Fukuoka chiude con due medaglie d'argento, un bottino prezioso ottenuto anche grazie alle splendide prestazioni delle atlete della Rari ...È un camp sportivo -dove i ragazzi praticano, calcio, basket, danza e attività creative, ospiti dell'Hotel Sporting. Una vacanza in movimento, con la possibilità di conoscersi tra ...

Nuoto artistico, Patrizia Giallombardo: “Due argenti che valgono il doppio” IVG.it

Savona. Mai così in alto nella storia del nuoto artistico. L’Italia ai campionati del mondo in corso a Fukuoka chiude con due medaglie d’argento, un bottino prezioso ottenuto anche grazie alle ...I World Aquatics Championships 2023 sono in programma dal 14 al 30 luglio a Fukuoka, in Giappone. Nel corso della competizione saranno assegnati i titoli mondiali di nuoto, nuoto di fondo, nuoto artis ...