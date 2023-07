Nudista piromane appicca più incendi nella macchia mediterranea a Sorrento

E' successo a Sorrento in località 'La Solaria'. Una zona meravigliosa adiacente l'area marina costituente il sito archeologico denominato 'Bagni della Regina Giovanna'. C'è un tratto di spiaggia ...Undi 60 anni è stato arrestato dai carabinieri di Sorrento poco dopo aver appiccato numerosi focolai di incendio in una zona di macchia mediterranea. E' accaduto in località "La Solaria"...A Sorrento 'La Solaria' è una località meravigliosa nei pressi dell'area marina denominata 'Bagni della Regina Giovanna' dove si trova un tratto di spiaggia notoriamente frequentato da nudisti. Dai ...

Nudista e piromane arrestato a Sorrento NapoliToday

Sorrento: “Correte! Un uomo sta incendiando la macchia!”. Nudista piromane appicca più incendi nella macchia mediterranea. Carabinieri arrestano 60enne. E' ...Nel bollettino della giornata anche l’arresto di un piromane nudista, in costiera sorrentina: ha provato ad appiccare più incendi in una fitta zona di macchia mediterranea sovrastante la spiaggia ...