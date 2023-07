Nubifragio nel Milanese | la furia del vento a Cologno Monzese | i video girati da alcuni abitanti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 24 luglio 2023) Un violentosi è abbattuto sull’Altodove, intorno alle 13.40. La zona più colpita è quella tra Rho e Busto Arsizio, al confine con il Varesotto. Tra i comuni del circondario danni si sono registrati in particolare a Parabiago, in provincia di Milano, dove le strade si sono completamente allagate,tetti sono stati divelti e sono caduti diversi alberi: un grosso albero è caduto su una casa dove pare non vi fosse nessuno. Al momento non risultano persone coinvolte. Rami e strade allagate anche tra Gerenzano e Busto Arsizio. Alcune immagini postate sui social network e girate mostrano ladelnella zona diL'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.