Nottingham Forest e Tottenham su Cambiaso | la Juve fissa il prezzo

Da gazzetta.it trevor francis Lutto nel mondo del calcio, inglese e non solo, per la perdita di Trevor Francis. L'ex attaccante britannico, che aveva 69 anni, è morto a Marbella, in Spagna, colpito da ...Il mondo del calcio, inglese e non solo, piange Trevor Francis: in Italia ha giocato con Sampdoria e AtalantaCon ilguidato da Brian Clough aveva vinto due Coppe dei Campioni, siglando tra l'altro il decisivo gol nella vittoria della prima coppa dei ''. Trevor Francis è stato una leggenda ...Idolo assoluto della tifoseria del, lattaccante trascino' il club nel doppio successo in Coppa Campioni nel 1978 - 79 e 1979 - 80, con iche si aggiudicarono anche la ...

Il suo nome è legato al Nottingham Forest: è stato il primo giocatore inglese per cui fu pagata (nella transazione con il Detriot Express) la consistente cifra di 999.999 sterline (1,1 milioni con le ...Poi passò all’Atalanta, dove disputò un campionato prima di far ritorno in Inghilterra. Francis e la favola del Nottingham Forest Cresciuto nel Birmingham City dove disputò 8 stagioni, Francis lega la ...