Notte di controlli a Napoli nei quartieri Chiaia a San Giuseppe

(Di lunedì 24 luglio 2023)di. Carabinieri delle CompagnieCentro, Bagnoli e del Regimento Campania impegnati fino all’alba Nottata dinella movida a. Verifiche daie Sanfino alle località di Mergellina e Coroglio. Impegnati, fino alle prime luci dell’alba, i carabinieri della compagnieCentro e Bagnoli supportati dai militari del reggimento Campania.i carabinieri hanno denunciato un 23enne napoletano già noto alle forze dell’ordine sorpreso – in vicoletto belledonne – in possesso di una pistola scenica priva del tappo rosso, carica di 5 cartucce e con un colpo in canna. Nelle tasche del 23enne ...

...in manette a San Jacopino 12 Giugno 2018 Ti potrebbe interessare Chiudi AREZZO -a ... il 10 agosto torna 'E lucevan le stelle': mura e musica protagoniste delladi San Lorenzo 24 Luglio ...A Tuscania in occasione deiappositamente predisposti per la 'bianca', lungo la S. P. Dogana i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Tuscania intervenivano per un ......scorso fine settimana la Polizia di Stato della Questura di Viterbo ha intensificato i... In particolare sabato sera e nelladi domenica sono state effettuate diverse attività ...

Una notte di controlli sulle autostrade lombarde TGR Lombardia

Nello scorso fine settimana la Polizia di Stato della Questura di Viterbo ha intensificato i controlli straordinari del territorio sul litorale viterbese in occasione della maggiore affluenza di visit ...NewTuscia – VITERBO – Nello scorso fine settimana la Polizia di Stato della Questura di Viterbo ha intensificato i controlli straordinari del territorio sul litorale viterbese in occasione della maggi ...