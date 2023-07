(Di lunedì 24 luglio 2023) Si chiama Nicola Pio Nasca, è di, ed è ilstudente nondalla nascita a conseguire inlatriennale in. Lo comunica la Regione Puglia in una nota. Questa ...

Si chiama Nicola Pio Nasca, è di Bari, ed è il primo studente non vedente dalla nascita a conseguire in Italia la laurea triennale in pianoforte. Lo comunica la Regione Puglia in una nota. Questa mattina l'assessore regionale all'Istruzione Sebastiano Leo, e il ...

Non vedente si laurea in pianoforte a Bari, 'il primo in Italia' Giornale di Brescia

Si chiama Nicola Pio Nasca, ha 20 anni, è di Bari, ed è il primo studente non vedente dalla nascita a conseguire in Italia la laurea triennale in pianoforte. Lo comunica la Regione Puglia in una nota.