Non accettiamo rinvii | bluff o meline Dopo il sussidio | ecco l' ultima battaglia M5s

(Di lunedì 24 luglio 2023) "Dov'è l'apertura? Per noi contano le proposte concrete, c'è una discussione in Commissione. Contano le dichiarazioni non i retroscena o posizioni recuperate da qualche articolo di giornale. La maggioranza e il governo hanno la possibilità di confrontarsi in Commissione su proposte concrete. Finora non abbiamo avuto nulla. Siamo rimasti a chi dice che il salario minimo è una misura ideologica, sovietica, una forma di assistenzialismo, uno specchietto per le allodole. Se c'è una proposta concreta di confronto, qualche contributo o emendamento costruttivo, lo possiamo accettare. Altrimenti non". Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ai microfoni dell'Agenzia Vista.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev