Noemi Marangoni | la bagnina che ha salvato 5 persone il primo giorno di lavoro a Sabaudia

Tre interventi di salvataggio e ben cinque persone riportate a riva in difficoltà tra le onde. Questa è la storia di, la ragazza appena 19enne al suo primo giorno di lavoro come assistente bagnante a Sabaudia. Un inizio decisamente di fuoco per la giovane che, con estrema lucidità e freddezza, ha ...commenta Sabaudia , in provincia di Latina, ha la sua eroina: si chiama, ha 19 anni e ha dimostrato di essere una bagnina ineccepibile, eseguendo tre interventi nel giro di poco tempo e salvando 5 persone durante il suo primo giorno di lavoro e con il ...Una giovane bagnina dal cuore coraggioso, una bagnina di soli 19 anni, ha dimostrato di essere un'autentica eroina in un impensabile primo giorno di lavoro a Sabaudia. ...

