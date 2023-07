Noemi | la bagnina che al primo giorno di lavoro ha salvato 5 persone

(Di lunedì 24 luglio 2023) Unadi 19 anni,Marangoni, hadal mare mosso in provincia di Latina. La ragazza ha eseguito due interventi difficili nel giro di poco tempo e ha tratto in salvo una famigliola di tree altri due giovani durante il suodisu una spiaggia libera. “Ho visto quellein difficoltà” ha raccontato la ragazza al Tgcom24: “Mi sono tuffata vestita. Ho solo fatto il mio.” Il brevetto diMarangoni lo ha preso a gennaio. “Ho fatto un corso invernale e appena è cominciata la stagione estiva ho iniziato a lavorare per la cooperativa Blue Work Service” ha spiegato. “Da un mese e mezzo ero operativa in uno ...

A parlare èMarangoni , 19enne di Portinia che venerdì 21 luglio, al suo primo giorno di lavoro da, ha tratto in salvo dal mare mosso ben cinque persone a Sabaudia, sul litorale ...Primo giorno di lavoro col botto perMarangoni . Super, la 19enne ha salvato cinque persone in provincia di Latina, a Sabaudia. Più in particolare, la giovane ha eseguito due interventi difficili nel giro di poco tempo e ha ...MARANGONI Estratto dell'articolo di Fabrizio Scarfò per 'il Messaggero' Il primo giorno daperè stato di fuoco. […] ha riportato a riva cinque persone in difficoltà tra le onde, in balìa delle correnti ...

Noemi Marangoni, la bagnina che ha salvato 5 persone il primo giorno di lavoro a Sabaudia ilmattino.it

Sabaudia, in provincia di Latina, ha la sua eroina: si chiama Noemi Marangoni, ha 19 anni e ha dimostrato di essere una bagnina ineccepibile, eseguendo tre interventi nel giro di poco tempo e salvando ...Noemi Marangoni, bagnina 19enne, ha salvato cinque persone a"Sabaudia, in provincia"di Latina. La ragazza ha eseguito due interventi difficili nel giro di poco tempo e ha tratto in salvo una famigliol ...