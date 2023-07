Noah Okafor arricchisce l’attacco del Milan

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 24 luglio 2023) L’impatto trae l’Italia non avrebbe potuto essere più traumatico. Era il novembre 2021, l’Italia ospitava la Svizzera allo Stadio Olimpico in una partita decisiva per la qualificazione ai Mondiali in Qatar. Per l’attaccante del Salisburgo, schierato punta di un 4-3-3, si trattava dell’esordio dal primo minuto con la Nazionale. Gli erano bastati dodici minuti per lasciare il segno. L’Italia aveva concesso un contropiede su un fallo laterale a favore e Shaqiri aveva lanciatoin profondità sulla sinistra. Lo svizzero era stato imprendibile per Acerbi. Giunto sul lato corto dell’area,aveva rallentato, aveva puntato il difensore e aveva giocato un passaggio rasoterra a rimorchio per l’arrivo di Widmer sul lato opposto. La sassata dell’ex Udinese, come sappiamo, ci avrebbe estromesso dal Mondiale. ...