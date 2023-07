No Tav | il Festival Alta Felicità si farà Perquisizione e sigilli al presidio dei Mulini

(Di lunedì 24 luglio 2023) Mentre il movimento No Tav conferma l’appuntamento del prossimo weekend con ilVelocità a Venaus, dopo le attese dei giorni scorsi, questa mattina un’operazione della Digos della questura di Torino nell’area deldeiha messo ialmentre si è proceduto alla ricerca di elementi per le indagini in riferimento ai disordini avvenuti sabato scorso, quando l’ala più oltranzista del movimento No Tav ha attaccato il cantiere di Chiomonte, in Val Clarea con razzi e bombe carta, tentando di aprire un varco nelle recinzioni. Secondo gli investigatori, dietro ai tafferugli ci sarebbe la regia anche di elementi del centro sociale Askatasuna di Torino. Intanto, come detto, sabato torna l’appuntamento con il...

... hanno scritto sulla loro pagina Facebook i No, raccontando quanto successo nelle scorse ore. ... E fin da adesso cresce la paura pensando che nel prossimo fine settimana è in programma il...La notte precedente i Noavevano tentato un blitz anche al cantiere di San Didero, riuscendo in ...tornate a poche ore dalla conferenza stampa di presentazione della settima edizione del......millennio con "Vanha Maa". Il 12, al Centro, "Notte Bianca per grandi e piccoli". Il 13 alle 9,30 grande ritorno al campo di Monterotondo del "Torneo di Tiro al Volo" organizzato dalla "...

Il Festival Alta Felicità dei No Tav a rischio, il sindaco di Venaus: “Tutto dovrà essere in regola o non si … La Stampa

"Non c'è alcuna ragione per la quale io non debba dare l'autorizzazione a questa manifestazione in quanto i documenti che mi sono stati presentati dall'associazione sono tutti regolari". (ANSA) ...Tornano le tensioni in Val di Susa a ridosso del cantiere della Torino-Lione, a Chiomonte (Torino). Gli attivisti No Tav la scorsa sera hanno raggiunto l’area e, dopo la ormai tradizionale “battitura” ...