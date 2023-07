No | l’Istat e l’ISS non hanno pubblicato questi dati falsi sui decessi per «malore improvviso»

(Di lunedì 24 luglio 2023) Il 24 luglio 2023 la redazione di Facta.news ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare lo screenshot di un tweet di Mariano Amici. Il tweet inone contiene presuntisui «pernegli ultimi 5 anni in Italia»: nel 2018 ci sarebbero stati «5.640» malori improvvisi, «7.040» nel 2019, «7.420» nel 2020, «33.000» nel 2021 e «857.000» nel 2022. Le fonti dinumeri, si legge ancora nel tweet, sarebbero l’Istituto nazionale di statistica (Istat) e l’Istituto superiore di sanità (ISS). Lo stesso contenuto è statoanche su TikTok. Si tratta di una notizia falsa.sono privi di qualsiasi riscontro. Innanzitutto, il tweet in ...

Una crescita incontrollata ed esponenziale quella che sembra emergere dai dati sulla mortalità per malori improvvisi in Italia divisi per anno. Mai più 7.500 tra il 2018 e il 2020, per poi schizzare a ...In particolare, scriveche "nel Comune di Rotondella la ... oltre cinque volte'indice statistico medio atteso. Nel ventennio ... si è partiti dal databasedel 1980 proseguendo fino al 2008,...Una crescita incontrollata ed esponenziale quella che sembra emergere dai dati sulla mortalità per malori improvvisi in Italia divisi per anno. Mai più 7.500 tra il 2018 e il 2020, per poi schizzare a ...