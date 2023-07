No | in Italia non esiste l’aglio cinese con la candeggina

(Di lunedì 24 luglio 2023) Il 24 luglio 2023 la redazione di Facta.news ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare un post pubblicato su Facebook il 16 luglio 2023. Il contenuto social contiene l’immagine di alcune confezioni di aglio, accompagnata dalla frase: «Allerta aglio, arriva quasi tutto dalla Cina ed è pieno di». Si tratta di una notizia infondata, che veicola una notizia falsa. Innanzitutto,venduto sul mercatono è principalmente prodotto nelle regioni del nord e del suded è sottoposto a rigorosi controlli di qualità. Per quanto riguarda il contenuto oggetto della nostra analisi, un’informazione simile era stata diffusa su Facebook già nel 2015. In quell’occasione a essere messa in dubbio era stata la sicurezza alimentare del...

