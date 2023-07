Nikita Pelizon | saltano due serate con i fan L’ex gieffina rivela il retroscena

(Di lunedì 24 luglio 2023), l’annuncio social spiazza i fan:duemail motivo. Ecco cos’è accadutoha esordito pochi giorni fa nell’ambito della musica col suo primo singolo dal titolo “Mojito“. E’ un periodo super produttivo e magico per la vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip che presa dai mille impegni sta raggiungendo importanti traguardi. Lasilenziosamente sta lavorando su nuovi progetti e intanto si gode anche l’affetto di tutti coloro che la seguono e la supportano incontrando tutti i suoi fan in giro per l’Italia. Leggi anche –> Edoardo Donnamaria ha rivisto Antonella ma fa chiarezza con un tweet La vincitrice del GFVip 7 spiega il motivo: ...

Matteo Diamante edopo essersi ritrovati nella Casa del Grande Fratello Vip , ci avevano provato anche fuori. Purtroppo tra i due ex fidanzati le cose non sono andate bene e, apparentemente, avevano ...Dopo la loro avventura nella Casa del Grande Fratello Vip , gli ex fidanzati, che insieme avevano partecipato ad Ex on the beach,, vincitrice dell'edizione e Matteo Diamante , hanno provato a riavvicinarsi e in molte occasione sono stati avvistati insieme e spendendo entrambi parole importanti che hanno fatto ...Il lungo sfogo della vincitrice della settima edizione del Gf Vip,, in merito alla definitiva rottura con Matteo Diamante con il quale, nel corso della sua avventura nella Casa, sembrava si fosse riavvicinata. Gf Vip,parla del suo ex ...

Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon accusa Matteo Diamante: "Non è gradita la mia presenza" ComingSoon.it

Per Nikita Pelizon sono saltate alcune serate in discoteca fissate per i prossimi giorni. Lei ha accusato Matteo Diamante ...La vincitrice della settima edizione del Gf Vip, avrebbe dovuto esibirsi con il suo singolo Mojito nel corso di una serata a Grosseto in compagnia dell'ex fidanzato Matteo Diamante ma la serata sarebb ...