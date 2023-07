(Di lunedì 24 luglio 2023) Circa 2.500sono statedall'isola greca didurante laa causa degli, hanno riferito i vigili del fuoco. Per motivi di sicurezza, residenti e turisti sono stati ...

Circa 2.500 persone sono state evacuate dall'isola greca di Corfù durante laa causa degli incendi, hanno riferito i vigili del fuoco. Per motivi di sicurezza, residenti e turisti sono stati allontanati dalle aree vicine al fronte dell'incendio e trasferiti allo stadio ...DOPO L'ANGELUS Dopo la preghiera dell'Angelus, Francesco rinnova l'invito a pregare per la pace, soprattutto per la "cara Ucraina" e menziona l'attacco missilistico avvenuto sulla città, ...Oltre ai grandi roghi sull'isola di Rodi , che hanno costretto alla fuga 19.000 persone, sono scoppiati incendi anche sulle isole di Evia e Corfù , dove sono stati evacuati17 villaggi, ...

Nella notte evacuate 2.500 persone a Corfù per gli incendi - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Circa 2.500 persone sono state evacuate dall'isola greca di Corfù durante la notte a causa degli incendi, hanno riferito i vigili del fuoco. (ANSA) ...