(Di lunedì 24 luglio 2023) Dennyvince per la 50a volta nellaCup. Il 42enne di Joe Gibbs Racing #11 conclude davanti a tutti per la seconda volta in questo 2023, l’alfiere di Toyota festeggia il settimo acuto in carriera a Long Pond. Il nativo di Tampa (Florida) è stato semplicemente il migliore nei tre giri finali, abile a prendere un piccolo vantaggio sulla Toyota Camry #19 di Martin Truex. Doppietta per la compagine di Joe Gibbs, formazione chena scorsa aveva messo tutti in riga nel complesso catino di Loudon. Tyler Reddick (RCR #8/Chevy), Kevin Harvick (Haas #4/Ford) e Ty Gibbs (Gibbs #54/Toyota) hanno concluso nell’ordine una gara che si è conclusa in regime di caution dopo un testacoda nel corso del penultimo passaggio da parte di Ryan Preece. Da segnalare il ventunesimo posto di Kyle ...

NASCAR Cup Series, settima meraviglia per Hamlin a Pocono OA Sport

Denny Hamlin scored his seventh career NASCAR Cup Series victory at Pocono Raceway. But it didn’t come without some controversy.Denny Hamlin banged his way into the lead on a late restart, took the white flag just ahead of a yellow flag and was awarded an unpopular victory in Sunday’s NASCAR Cup Series race at Pocono Raceway.