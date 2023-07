Napoli | UFFICIALE l'acquisto di Caprile | subito in prestito all'Empoli

IL PRESTITO - Ilne ha annunciato l'operazione. Ecco il comunicato del club, che lo gira in prestito secco per la prossima stagione all'Empoli: La SSCcomunica di aver acquisito a ...L'Empoli ha ufficializzato l'arrivo, con la formula del prestito secco, daldel portiere Elia Caprile. L'estremo difensore, di proprietà del Bari, è stato ceduto dalla formazione pugliese ai partenopei e quindi girato dal club di De Laurentiis in prestito alla società ...... radiodi Un'Estate da Re , che trasmette dalla Reggia di Caserta in concomitanza degli ... tra cui la Reggia di Caserta, il Museo Archeologico di, i parchi archeologici di Pompei, ...

Napoli: scelta nuova radio ufficiale, a giorni l'annuncio Virgilio Sport

Siamo definitivamente ai titoli di coda fra il Bari ed Elia Caprile. Il portiere biancorosso classe 2002 ha infatti firmato il suo contratto col Napoli: per lui si spalancano le porte della Serie A ...Il Napoli ha messo sotto contratto Elia Caprile, prendendo il calciatore dalla SSC Bari, la firma sui contratti è arrivata stesso in serata.