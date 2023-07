Napoli-Spal | orario e dove vederla in tv

(Di lunedì 24 luglio 2023) Appuntamento alle 18:30 da Dimaro, sede del ritiro partenopeo, per la sfida amichevole tra

Tutte le informazioni sulla data, l'orario, la diretta tv e lo streaming di, match amichevole valevole come secondo test di preparazioni della squadra campione d'Italia. Gli azzurri guidati da Rudi Garcia, dopo l'esordio in scioltezza contro l'Anaune, sono ...Continuano poi i Mondiali di Fukuoka ed inoltre continueranno le amichevole prestagionali per le gare di Serie A, con i Campioni d'Italia delche affronteranno la...TV 03.00 Puebla - Minnesota United (Leagues Cup) - APPLE TV 04.00 Real Madrid - Milan (Amichevole) - DAZN e SKY SPORT SUMMER 08.00 Italia - Argentina (Mondiali femminili) - RAI 1 18.00(...

Napoli-SPAL oggi, dove vederla in TV e streaming: orario e canale della partita amichevole Sport Fanpage

Napoli-Spal, amichevole in programma alle ore 18.30 allo Stadio Comunale di Dimaro, sarà visibile su Sky Sport Calcio, canale 202, e in chiaro su TV8. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su ...Il calcio d'inizio della gara amichevole è stato posticipato di 30 minuti. Gli spalti del campo di Dimaro saranno gremiti di tifosi azzurri.