Napoli-Spal LIVE 0-0

Intanto, oggi pomeriggio 24 Luglio 2023, ilsi appresta a scendere in campo per la sua seconda amichevole stagione alle 18:30 contro la(squadra retrocessa in serie C ); il match sarà ...Commenta per primo Alle 18:30 ilsarà in campo per affrontare lain occasione della seconda amichevole dal ritiro di Dimaro. Salutati i tanti giovani, Garcia può finalmente contare sui big a disposizione. Ancora non i ...Commenta per primo Ecco la formazione scelta da Rudi Garcia per affrontare l'amichevole contro la(4 - 3 - 3): Gollini; Zanoli, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Folorunsho, Demme, Elmas; Politano, Simeone, Zedadka.

FORMAZIONI UFFICIALI - Napoli-Spal: Garcia mischia le carte, dall'inizio tante seconde linee Tutto Napoli

Mamuka Jugeli, l'agente di Kvicha Kvaratskhelia, è a Dimaro ad assistere all'amichevole Napoli-Spal, ma non solo. L'agente del georgiano, ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...