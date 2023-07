Napoli-SPAL Amichevole | 24-07-2023 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici | diretta tv su Sky e TV8 Panchina per Osimhen e Kvaratskhelia

(Di lunedì 24 luglio 2023) Se le big che realisticamente contenderanno allo scudetto, Inter, Milan e Juve, sono impegnate in tournée asiatiche e americane, i campioni d’Italia hanno ancora una volta scelto la Val di Sole per il ritiro estivo e preparare una stagione che porterà una pressione inedita dopo la conquista del titolo ma anche tanti cambiamenti InfoBetting: Scommesse Sportive e

La coppia centrale Ostigard - Juan Jesus. Folorunsho stavolta a centrocampo. In mezzo al campo anche Demme. Capitano ancora Mario Rui, secondo amichevole a Dimaro. Ilcomunica la formazione. La coppia centrale sarà composta da Ostigard e Juan Jesus. Folorunsho stavolta a centrocampo. In mezzo al campo anche ...Differenze da limare, questo sì, ma Osimhen è felice e si diverte con ile oggi sarà protagonista nella prima amichevole con la. Aspettando il rinnovo.Le formazioni ufficiali di, match valevole per la seconda amichevole ufficiale della nuova formazione di Garcia che affronterà ladi Tacopina, appena retrocessa dalla Serie B. Nell'ultima settimana sono ...

Probabili formazioni Napoli-Spal, chi gioca e le scelte di Garcia Corriere dello Sport

Napoli e Spal si affrontano nel secondo test del ritiro di Dimaro, con Garcia che opta per numerose seconde linee dall'inizio.Procede, senza eccessiva fretta, il mercato del Bari, con Polito impegnato a cercare la giusta collocazione per alcuni esuberi presenti nell’organico dei galletti, per poi puntellare la rosa ...