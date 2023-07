Napoli-SPAL Amichevole | 24-07-2023 ore 18 | 00 | formazioni | quote | pronostici | diretta tv su Sky e TV8

(Di lunedì 24 luglio 2023) Se le big che realisticamente contenderanno allo scudetto, Inter, Milan e Juve, sono impegnate in tournée asiatiche e americane, i campioni d’Italia hanno ancora una volta scelto la Val di Sole per il ritiro estivo e preparare una stagione che porterà una pressione inedita dopo la conquista del titolo ma anche tanti cambiamenti InfoBetting: Scommesse Sportive e

...TV 03.00 Puebla - Minnesota United (Leagues Cup) - APPLE TV 04.00 Real Madrid - Milan (Amichevole) - DAZN e SKY SPORT SUMMER 08.00 Italia - Argentina (Mondiali femminili) - RAI 1 18.00(...Oviedo (Esp) 01:00 Milan (Ita) - Real Madrid (Esp) 04:00 Atletico La Paz (Mex) - Gijon (Esp) 04:30 Furth (Ger) - Liverpool (Eng) 13:00(Ita) -(Ita) 18:00 MONDO MONDIALI - FEMMINILE ......e quando difendi non è lo stesso modulo di gioco" Dimaro (Tn) 20/07/2023 - amichevole /- ... vediamo domani sera l'ultima amichevole (contro la, ndr) vediamo quale sarà la forma fisica, è ...

Napoli-SPAL dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Goal.com

Per almeno una mezz'ora, Garcia potrà allungare gli occhi su una delle stelle emergenti del nostro calcio, Matteo Prati. Sarà uno dei protagonisti dell'amichevole di ...Oggi il Napoli scende in campo allo Stadio Comunale di Dimaro per il secondo e ultimo test amichevole del ritiro in Val di Sole.