Napoli-Spal 1-1 | gol di Anguissa evita sconfitta

(Di lunedì 24 luglio 2023) Test per i campioni d'Italia Si chiude in parità 1-1 l’amichevole tra ildi Garcia e ladi Di Carlo, formazione che milita nel campionato di Serie C, sul campo di Carciato. Estensi in vantaggio al 17? della ripresa con Puletto che sorprende Meret sugli sviluppi di un calcio di punizione da centrocampo. Il pari degli azzurri arriva al 28? conche sfrutta un assist di Zielinski. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Seconda uscita amichevole per il Napoli che, in maglia bianca, non raggiunge la vittoria nonostante l'entrata in campo di tutti i big. Tra Napoli e Spal termina 1-1 in una partita contraddistinta dalla pioggia e da poche occasioni gol. Anguissa pareggia e risponde al gol pazzesco di Puletto della Spal, realizzato da dietro centrocampo. 88 Per il Napoli fuori Lobotka e dentro Saco. Di seguito il comunicato del Napoli: 'Mario Rui, durante l'amichevole con la Spal, è stato sostituito per un risentimento alla coscia destra. Le condizioni del difensore azzurro saranno rivalutate ...

Napoli-Spal 1-1, gol di Anguissa. Si rivedono Osimhen e Kvaratskhelia in amichevole Sky Sport

Aurelio De Laurentiis presente a bordo campo a Dimaro per Napoli-Spal. Ma non solo: ad assistere al match da vicino c'era anche l'agente di Khvicha Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, arrivato ...Non arrivano buone notizie dall'infermeria per Mario Rui, il calciatore del Napoli sostituito nel bel mezzo del primo tempo durante l'amichevole di oggi a Dimaro contro la Spal.