Napoli-Spal 1-1 | gol di Anguissa evita sconfitta

(Di lunedì 24 luglio 2023) (Adnkronos) – Si chiude in parità 1-1 l'amichevole tra ildi Garcia e ladi Di Carlo, formazione che milita nel campionato di Serie C, sul campo di Carciato. Estensi in vantaggio al 17' della ripresa con Puletto che sorprende Meret sugli sviluppi di un calcio di punizione da centrocampo. Il pari degli azzurri arriva al 28' conche sfrutta un assist di Zielinski. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

Ilha pareggiato in amichevole contro la, ma Rudi Garcia ha dovuto sostituire Mario Rui per un problema muscolare Ilha pareggiato in amichevole contro la, ma Rudi Garcia ha ...Seconda uscita amichevole per ilche, in maglia bianca, non raggiunge la vittoria nonostante l'entrata in campo di tutti i big . Tratermina 1 - 1 in una partita contraddistinta dalla pioggia e da poche occasioni gol. Anguissa pareggia e risponde al gol pazzesco di Puletto della, realizzato da dietro centrocampo. ...Formazioni ufficiali di(4 - 3 - 3): Gollini; Zanoli, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Elmas, Demme, Folorunsho; Zedadka, Simeone, Politano. A disposizione: Meret, Contini; Di ...

Napoli avanti piano: riprende la Spal con Anguissa. E si fanno male Mario Rui e Lobotka La Gazzetta dello Sport

Il Napoli dei big suona un'altra sinfonia rispetto a quello imbottito di Primavera o ex tali (ma ancora di proprietà), ma è ancora.NAPOLI (Di Anna Calì) - Foto (SSC Napoli) La seconda amichevole dei Campioni d'Italia si conclude con un pareggio. Una vera e propria partita quella andata in ...