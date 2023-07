Napoli | Lozano in uscita | frenata per la cessione

... alcuni intermediari di calciomercato hanno proposto il cartellino di Federico Chiesa al, ... anche in vista di una eventuale partenza di Hirving 'Chucky', in scadenza di contratto.21 Ilsi guarda attorno per quello che potrebbe essere l'erede di Hirving(contratto in scadenza per lui e sirene americane che si fanno sentire). Come racconta Il Mattino, gli intermediari ...1 Hirvingha un contratto in scadenza con ile De Laurentiis vuole risolvere quanto prima la questione. Lo ha detto direttamente e indirettamente, o sarà rinnovo al ribasso oppure è meglio che si ...

Il presidente Aurelio De Laurentiis non è uno che la tocca piano e così sabato sera ha arringato il su ..."La cosa più importante in un ritiro è quello di non avere infortuni e finora è successo. Fatta eccezione per Gaetano e Lozano, reduci comunque da infortuni lunghi, nessun calciatore del Napoli ha ...