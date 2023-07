Napoli | l'agente di Kvaratskhelia è a Dimaro | il punto sul rinnovo

Calciomercato- Non casuale ovviamente la presenza di Mamuka Jugeli ,di Khvicha Kvaratskhelia , a Dimaro in occasione anche dell'amichevole trae Spal . Come infatti riportano i colleghi di ...A bordocampo, oltre al presidente delAurelio De Laurentiis è presente anche l'di Khvicha Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli , che siede dietro di lui. La visita in Trentino è dovuta al ...Seconda amichevole pre stagionale per il, che quest'oggi affronta la Spal . Al 35esimo della sfida, ancora sul risultato dello 0 - 0, ...al rinnovo di contratto come annunciato dal suo, ...

Napoli, è fatta per un altro rinnovo: l'annuncio dell'agente Corriere dello Sport

IL RINNOVO - Dopo diverse chiacchierate con l'agente di Osimhen, quello di Zielinski e quello dei vari Politano e Di Lorenzo, per De Laurentiis è tempo di un altro incontro: oggi a Dimaro, ad ...Il futuro di Matteo Politano sarà ancora a Napoli. Questo quanto trapela dalle parole del suo agente Mario Giuffredi che, in onda su Radio Crc, ha detto: "Forse si ...