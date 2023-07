Napoli | la sfida per difendere lo scudetto è tenere a tutti i costi Osimhen CorSera

(Di lunedì 24 luglio 2023) A quattro settimane dall’inizio del campionato di Serie A, il Corriere della Sera fa il punto della situazione in casa delle big con un pezzo a firma di Alessandro Bocci e Carlos Passerini. Il Milan è rivoluzionato, l’Inter è alle prese con la grana portieri, la Juventus è ancora un’incognita, alserve un difensore ma soprattutto ci sono due sfide da affrontare: una è riuscire a, l’altra capire quale sarà l’impatto di Garcia. Il quotidiano scrive: “per lo. Ilche parte perloè in realtà la squadra che strutturalmente ha meno necessità di correttivi: ha perso Kim, il gigante sudcoreano della difesa, che va sostituito con un centrale forte fisicamente: un obiettivo è Kilman del ...

Secondo il Corriere dello Sport c'è ancora distanza tra Osimhen e ilper il rinnovo del ... ' Juve, ti spingo io '; in taglio alto evidenzia lasul mercato tra Milan e Roma, entrambe a ...Alle ore 12 invece sarà la volta del Brasile chePanama . Le gialloverdeoro hanno conquistato ...00 Atletico La Paz (Mex) - Gijon (Esp) 04:30 Furth (Ger) - Liverpool (Eng) 13:00(Ita) - ...Come rispondiamo a questaQuesta è la questione. Esiste una chiara continuità tra le origini ... ha fatto un ottimo lavoro in questo senso", dice riferendosi al dirigente arrivato dal

Napoli, 4 amichevoli in pay per view su Sky Primafila: date e orari Sky Sport

Un ritorno, o qualcosa in più. Per la terza volta sarà Giuseppe Gaeta a dirigere l'Accademia di belle arti di Napoli: due giorni fa è stato eletto dopo due turni di ...Napoli che, sul calciomercato, deve risolvere due nodi vitali: Garcia in ansia per il rinnovo di Osimhen, che vive una fase di stallo, e per il post Kim ...