Napoli | la formazione anti-Spal

Commenta per primo Ecco lascelta da Rudi Garcia per affrontare l'amichevole contro la Spal:(4 - 3 - 3): Gollini; Zanoli, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Folorunsho, Demme, Elmas; Politano, Simeone, Zedadka.Amichevole- Spal, la cronaca della partita in tempo reale 17,52 : Laufficiale del: Pierluigi Gollini, Leo Ostigard, Juan Jesus, Alessandro Zanoli, Mario Rui, Michael Folorunsho, Diego Demme, Eljif Elmas, Matteo Politano, Giovanni Simeone, Karim ...Ilcomunica la. La coppia centrale sarà composta da Ostigard e Juan Jesus. Folorunsho stavolta a centrocampo. In mezzo al campo anche Demme. Capitano ancora Mario Rui.

Napoli e Spal si affrontano nel secondo test del ritiro di Dimaro, con Garcia che opta per numerose seconde linee dall'inizio.Dopo l'amichevole stravinta contro l'Anaune, il Napoli scende in campo contro la SPAL per un altro test di preparazione in vista della prossima stagione.