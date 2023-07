... mentre ale linee interrate sono andate in tilt a causa dell'asfalto arrivato a temperature ... Oltre all'afa, dunque, ecco ladella corrente che salta. GLI INDENNIZZI 'Per questo ...A Milano nel solo mese di giugno si sono verificate 462 interruzioni di erogazione di energia elettrica, mentre ale linee interrate sono andate in tilt a causa dell'asfalto arrivato a ...Il portiere classe 2001 si trasferirà dal Bari ale poi verrà girato in prestito al club ... giornata fondamentale per il colpo Musah : i DETTAGLI 12.00 - Inter e Roma rischiano laper ...

Napoli, la beffa della funicolare di Chiaia: un altro anno di chiusura ilmattino.it

L'Inter continua a lavorare in sede di calciomercato in vista della prossima stagione, sia in entrata che in uscita.La giostra dei procuratori continua. Il Napoli domani lascerà Dimaro-Folgarida, oggi è stato avvistato a bordo campo per l’amichevole contro la Spal Mamuka Jugeli, l’agente di Kvaratskhelia. L’intesa ...