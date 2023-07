Napoli | idea Bijol per la difesa

(Di lunedì 24 luglio 2023) Ildeve trovare il sostituto di Kim andato al Bayern Monaco e avrebbe messo gli occhi sudell’Udinese Ildeve trovare il sostituto di Kim andato al Bayern Monaco e avrebbe messo gli occhi sudell’Udinese. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il centrale dei friulani potrebbe essere un’low cost per gli azzurri.

...del Napoli contro la Spal, c'è anche Mamuka Jugeli, agente di Kvara. Il georgiano ha un contratto che lo lega all'azzurro fino al 2027 con un ingaggio da soli 1,4 milioni a stagione. Commenta per primo Secondo il Corriere dello Sport in casa Napoli c'è una nuova idea per la difesa: si tratta di Tosin Adarabioyo, difensore 25enne del Fulham.

Da parte loro, però, i friulani vorrebbero trattenerlo e si dicono pronti a dirgli addio solo di fronte a offerte irrinunciabili.Emanuele Calaiò, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di AreaNapoli.it soffermandosi anche sulla sua esperienza con la maglia azzurra.