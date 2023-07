Napoli | Garcia | «Ci serve un centrale di difesa che sappia essere all’altezza dei Campioni d’Italia»

(Di lunedì 24 luglio 2023) Rudi, allenatore del, ha parlato ai microfoni della Rai dal ritiro di Dimaro in vista dell’amichevole contro la Spal Rudi, allenatore del, ha parlato ai microfoni della Rai dal ritiro di Dimaro in vista dell’amichevole contro la Spal. PAROLE – «Ciundichegiocare a quattro a sinistra eddei. Intanto vedo anche il giovane Obaretin in quel ruolo e mi inventerò qualcosa. Speriamo arrivi qualcuno ma non c’è fretta. Osimhen? Spero resti a. E’ sotto contratto e tutti sono tranquilli, però mai dire mai nel calcio. Sono fiducioso e ha voglia di restare. Tifosi? Voglio ...

Commenta per primo Dato l'addio a Kim , continua la ricerca del nuovo difensore centrale per il nuovodi Rudi. In cima alla lista azzurra c'è Kevin Danso, roccioso difensore austriaco. Da qualche settimana i dirigenti delsono in contatto per portare il calciatore ai piedi del ...Undicesimo e penultimo giorno di ritiro dela Dimaro Folgarida. Mattinata di riposo per gli azzurri. Nel pomeriggio è in programma la ...ha già annunciato che gli azzurri non sono pronti a ......- Il direttore sportivo Meluso si guarda intorno con il chiaro obiettivo di accelerare le operazioni per regalare presto un nuovo difensore centrale al suo allenatore. Nella lista del...

La telenovela Zielinski-Lazio-Napoli sembra essere giunta all'ultima puntata. Il centrocampista polacco, salvo incredibili sorprese, resterà a disposizione di Rudi Garcia e non vestirà biancoceleste d ...Il nuovo Napoli di Rudi Garcia prepara l'inizio della stagione e, tra una sgambata e l'altra, presidente e dirigenza monitorano le occasioni di mercato sia in entrata che in uscita.