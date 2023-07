Napoli | è fatta per un altro rinnovo | l' annuncio dell' agente

Non si ferma il. Dopo il rinnovo di Di Lorenzo, annunciato da De Laurentiis , aspettando sviluppi per le situazioni legate a Zielinski, Lozano e Osimhen , è pronto un altro prolungamento: quello di Mario Rui . ...L'azzurroe della Nazionale si unirà presto a un altro azzurro per il portiere ex Leeds: ad attenderlo c'è infatti l' Empoli , che dopo la cessione da record di Vicario al Tottenham era alla ...Ammonta a 300 milioni di euro l'offerta monstrepervenire dall'Al - Hilal per portare in Arabia Saudita anche Kylian Mbappé , il fuoriclasse ...- Savic dalla Lazio e Kalidou Koulibaly (ex) ...

Napoli, è fatta per Caprile: tra Empoli e futuro azzurro Calciomercato.com

Dopo l'ufficialità per Di Lorenzo, pronto un altro prolungamento. Tutto fatto, manca solo il classico tweet del presidente De Laurentiis ...Nel corso dell'icontro con la stampa al Giffoni Film Festival, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha rilasciato alcune dichiarazione sul boom di turismo che ha investito la ...