Napoli | clamoroso tentativo per Chiesa

(Di lunedì 24 luglio 2023) Ilstarebbe provando ad ingaggiare Federico, esterno della Juve, per la prossima stagione. I dettagli Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Mattino, Federicosarebbe stato offerto alda alcuni intermediari. Il calciatore, in caso di offerta congrua, potrebbe infatti lasciare la Juventus. Le cifre dell’operazione sarebbero però troppo alte per Aurelio De Laurentiis, visto che il calciatore guadagna 7 milioni di euro a stagione e i bianconeri ne chiede circa 60 per la sua cessione.