Myrta Merlino si espone su Barbara D’Urso | “Così diverse”

(Di lunedì 24 luglio 2023) In questi giorni, non si è fatto altro che parlare dell’addio dia Mediaset. La decisione presa da Pier Silvio Berlusconi ha generato un bel po’ di trambusto. In molti hanno commentato l’accaduto. Anche Patrizia Rossetti, ex volto del Grande Fratello Vip, ha deciso di esporsi sull’argomento. Finalmente,, nei panni di futura conduttrice di Pomeriggio 5, ha provato a chiarire la sua posizione, facendo riferimento anche alla sua predecessora. Le sue parole hanno avuto un forte impatto su tutti coloro che, nonostante tutto, sperano in un cambio di rotta.torna a parlare di: “Nessun antagonismo”ha rilasciato un’intervista per Libero dove ha ...

è pronta a condurre Pomeriggio 5 . La giornalista, passata da La7 a Mediaset, prenderà il posto di Barbara D'Urso alla conduzione. Un passaggio di consegne che segna la svolta più verso ...La bionda giornalistaha anticipato le novit del programma Pomeriggio 5 , che torner in onda su Canale 5 a settembre. In una lunga intervista rilasciata a Libero,ha spiegato come sar la sua ...Il nuovo Pomeriggio 5 condotto dalla new entryprenderà il via nelle prossime settimane su Canale 5. Coloro che erano abituati alla trasmissione storica condotta da Barbara d'Urso però, dovranno prepararsi ad assistere a qualcosa di ...

Myrta Merlino pronta per Pomeriggio 5: «Nessuna rivalità con Barbara D'Urso, siamo così diverse. Maria De Fili ilmessaggero.it

Myrta Merlino spiega le novità di Pomeriggio 5 in onda su Canale 5: "Barbara D'Urso Non siamo rivali, la De Filippi un'autorità".Myrta Merlino, come sarà il nuovo Pomeriggio 5: differenze con Barbara d'Urso e consigli di Maria De Filippi, il retroscena.