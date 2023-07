Myrta Merlino rivela come sarà il suo Pomeriggio 5 e parla di Barbara D’Urso

A partire dalla prossima stagione tv Pomeriggio Cinque , come tutti sapranno molto bene, non verrà più condotto da Barbara d'Urso , ma dalla giornalista. Oggi proprio quest'ultima ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano Libero . Ed in questa occasione le è stato chiesto se ha paura di non riuscire a far breccia nel cuore di ..., nuovo volto della prossima stagione televisiva di Mediaset. ha parlato della nuova edizione di Pomeriggio 5 , ma anche della presunta rivalità con Barbara D'Urso che ha condotto il ..., intervistata da Libero Quotidiano, ha svelato le novità di Pomeriggio Cinque . La principale è che avrà più spazio di Barbara d'Urso. Il talk infatti durerà 1 ora e 40 minuti, ...

Myrta Merlino tra d'Urso e De Filippi vuota il sacco sulla nuova Mediaset Il Tempo

Myrta Merlino è pronta a partire con il nuovo Pomeriggio 5. La prima novità è nello studio, che sarà a Roma e sarà più grande di quello di ...Tra le novità più attese di una stagione tv che si preannuncia ricca di cambiamenti c’è sicuramente l’arrivo a Mediaset di Myrta Merlino. La giornalista ex La7 sarà la nuova conduttrice di Pomeriggio ...