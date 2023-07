Myrta Merlino parla di Barbara d’Urso e svela come sarà Pomeriggio 5

Leggi su biccy

(Di lunedì 24 luglio 2023) Con l’arrivo diil nuovo5 si rifà il look: studio a Roma, più grande e col ritorno del pubblico. La nuova edizione avrà una durata quotidiana di 1 ora e 40 minuti e partirà in concomitanza con il suo diretto competitor, La Vita in Diretta, per poi chiudere intorno alle 18:45 con l’arrivo dei game show, quando Caduta Libera con Gerry Scotti quando Avanti Un Altro con Paolo Bonolis. Intervistata da Libero,ha primato di(“Capisco che si sia scritto molto di noi in termini di rivalità, ma non c’è nessun antagonismo. Siamo così diverse“) e a domanda diretta “Non ha paura che il pubblico Mediaset non la riconoscaparte della casa?”, ha citato Maria De Filippi: “Questa paura ...