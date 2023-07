Myrta Merlino | “Io e Barbara D’Urso siamo così diverse Non indulgerò nel dolore”

Leggi su tpi

(Di lunedì 24 luglio 2023) Tra le novità più attese di una stagione tv che si preannuncia ricca di cambiamenti c’è sicuramente l’arrivo a Mediaset di. La giornalista ex La7 sarà la nuova conduttrice di Pomeriggio 5, dopo il clamoroso addio di. “Capisco che si sia scritto molto di noi in termini di rivalità, ma non c’è nessun antagonismo con, poi quel programma era figlio di un’idea del pomeriggio opposta a quello che si ispirerà il mio”, spiega, pronta a guidare da settembre il pomeriggio di Canale 5. “Inizia un percorso differente”, spiega la giornalista in un’intervista a Libero. Meno trash, dunque, e più informazione, per provare a rosicchiare pubblico alla corazzata Vita ...