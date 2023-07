Myrta Merlino | «Io e Barbara D’Urso siamo così diverse Non indulgerò nel dolore Paura? Maria De Filippi me l’ha fatta sparire»

(Di lunedì 24 luglio 2023)Tra poco più di un meseinizierà la sua avventura nel pomeriggio di Canale 5. L’ex volto di La7 ha già parlato di come sarà il suo Pomeriggio Cinque, ma ora ribadisce le tante differenze che ci saranno rispetto al programma che è stato, fino a poche settimane fa, di. A cominciare proprio dalla conduttrice: “Capisco che si sia scritto molto di noi in termini di rivalità, ma non c’è nessun antagonismo con, poi quel programma era figlio di un’idea del pomeriggio opposta a quello che si ispirerà il mio. Da settembre inizia un percorso differente” dichiara laa Libero, anticipando che il programma – ...

A partire dalla prossima stagione tv Pomeriggio Cinque , come tutti sapranno molto bene, non verrà più condotto da Barbara d'Urso , ma dalla giornalista. Oggi proprio quest'ultima ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano Libero . Ed in questa occasione le è stato chiesto se ha paura di non riuscire a far breccia nel cuore di ..., nuovo volto della prossima stagione televisiva di Mediaset. ha parlato della nuova edizione di Pomeriggio 5 , ma anche della presunta rivalità con Barbara D'Urso che ha condotto il ..., intervistata da Libero Quotidiano, ha svelato le novità di Pomeriggio Cinque . La principale è che avrà più spazio di Barbara d'Urso. Il talk infatti durerà 1 ora e 40 minuti, ...

Myrta Merlino tra d'Urso e De Filippi vuota il sacco sulla nuova Mediaset Il Tempo

Myrta Merlino, nuovo volto della prossima stagione televisiva di Mediaset ha parlato della nuova edizione di Pomeriggio 5 in una lunga intervista rilasciata a Libero ...Myrta Merlino pronta a debuttare con Pomeriggio 5: la giornalista ha svelato di aver sentito Maria De Filippi per farsi consigliare ...