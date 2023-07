My Home My Destiny anticipazioni 27 luglio 2023 | la verità sul conto di Medhi

(Di lunedì 24 luglio 2023) Nella puntata di MyMy, in onda il 27, dopo la firma dei documenti per l’annullamento del matrimonio tra Mehdi e Zeynep, la polizia irromperà nell’officina e arresterà Mehdi con l’accusa di sfruttamento di minore, coinvolgendo Nuh e Kiribit. Nel frattempo, Zeynep deciderà di lasciare definitivamente Faruk, rifiutando di seguirlo a Londra. La Gosku cercherà di aiutare Mehdi, ma sarà divisa tra i suoi sentimenti contrastanti per lui. Inoltre vi ricordiamo che potete seguire questo episodio anche in streaming su Mediaset Infinity. Puntata di MyMydel 27, lanascosta Mentre Mehdi affronta l’accusa di sfruttamento di minore, verrà alla luce la vera ragione per cui ha dato lavoro a ...

Nella puntata di MyMyin onda il 25 luglio 2023 , alle ore 15.45 su Canale5 , Mehdi sarà pronto a dire addio a Zeynep . Dopo aver scoperto la verità su Faruk , il Karaca ha dormito in officina. Kibrit ha ...MyMytorna domani, martedì 25 luglio 2023 , alle 15:45 su Canale 5 con una nuova puntata. La soap con Demet Özdemir continua a regalare colpi di scena di puntata in puntata e anche ottimi ...In Mymypiano piano le cose cambieranno nel rapporto tra Zeynep e Mehdi. Lui le dichiarerà tutto il suo amore e lei sarà un po' preoccupata per l'evoluzione delle cose, ma Mehdi proverà a ...

My Home, My Destiny su Canale 5: le anticipazioni delle puntate dal 24 al 28 luglio La Gazzetta dello Sport

Le anticipazioni delle nuove puntate di My home my destiny, in programma fino al 4 agosto, rivelano che Benal si sottoporrà a un test di gravidanza. Mehdi invece farà una scoperta sul conto di Ekrem: ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...