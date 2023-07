Mutuo | scopri l’alternativa del Prestito NoiPA e INPS in Convenzione

Leggi su termometropolitico

(Di lunedì 24 luglio 2023) I tassi di interesse sui mutui a tasso variabile sono alle stelle. Si parla tanto di rinegoziazione, surroga, sostituzione: ma quale alternativa conviene davvero? In questo articolo parleremo delle alternative possibili per rinegoziare il tasso variabile dele di una soluzione, forse non molto conosciuta, che potrebbe rivelarsi invece la carta vincente. Come si può rinegoziare il? Il governo per alleviare le sofferenze finanziarie delle famiglie italiane, dovute all’impennata dei mutui a tasso variabile, è sceso in campo con la Legge di Bilancio 2023, rispolverando una vecchia normativa di qualche anno fa. Si tratta della Rinegoziazione delcon garanzia di Stato, che permette fino al 31 dicembre 2023 di rimodulare le condizioni del contratto dicon la stessa banca che lo ha ...