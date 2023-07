Musumeci | “Prendere atto del cambiamento climatico | tropicalizzazione arrivata in Italia”

(Di lunedì 24 luglio 2023) Il ministro per la Protezione civile Nello, al termine di un incontro presso la prefettura di Catania, dove si è discusso delle interruzioni di energia elettrica e della mancanza di acqua nella città etnea, ha parlato di, precisando che: "L'emergenza energia elettrica dovuta al caldo non riguarda soltanto Catania, ma tutto il Paese, parliamo da tempo die siamo stati refrattari, convinti che si trattasse soltanto di un fcontingente, invece ladel clima èanche ine di questo dobbiamo". Riferendosi all'emergenza di Catania il ministro ha inoltre precisato: "Stiamo pagando da un lato il ...

Per lunedì 24 luglio, il ministro della Protezione civile, Nello, ha convocato un vertice dove si discuterà che strada per sistemare la situazione dell'acqua potabile mancante.

L’emergenza energia elettrica dovuta al caldo «non riguarda soltanto Catania, ma tutto il Paese» , perché «parliamo da tempo di cambiamento climatico e ...A innescare i pesanti disagi è il calore: i cavi della rete elettrica, infatti, non sono in grado di sostenere gli oltre 50 gradi dell’asfalto infuocato e così si danneggiano. E senza elettricità non ...