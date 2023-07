... i nuovi rincari delle spese di spedizione degli atti pubblici , come (ma non solo) leper le ... Le raccomandate A/R salgono da 5,60 a 5,79 euro , mentre ifino a 3 kg (usati ad esempio per ...Nel caso di pre - accettazione online, le tariffe subiranno anch'esse una variazione, ad esempio, nella Zona 1 perfino a 1 kg, il costo passerà da 23 a 23,80 euro., aumenti dal 24 ...Poste Italiane annuncia nuovi e utili servizi, ma nello stesso tempo un aumento dei costi dei servizi, rincari che diventeranno operativi e ufficiali dal 24 Agosto Nuovi servizi Poste Italiane per ...

Multe, pacchi e raccomandate: tutti gli aumenti che scattano da oggi Today.it

L'ennesimo rincaro delle spese postali, per adeguamento all'inflazione, conferma ciò che è noto già da tempo: la PEC ha solo vantaggi rispetto alla posta tradizionale.Raccomandate, pacchi e multe più care: da oggi scattano gli aumenti dei costi alle Poste Raccomandate, pacchi e multe più care: da oggi scattano gli aumenti dei costi alle Poste Rincari per pacchi, ra ...