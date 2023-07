Mozzarella Dop | intelligenza artificiale ‘scrive’ nuovo numero rivista del Consorzio

Leggi su forzearmatenews

(Di lunedì 24 luglio 2023) (Adnkronos) – ChatGpt 'direttore' per undi 'Bufala News Magazine', laufficiale deldi Tutela delladi Bufala Campana Dop. Per la prima volta, un periodico di informazione, nel settore dell’agroalimentare e dei prodotti Dop e Igp, viene realizzato da un’generativa. L’Ia ha presentato se stessa, ha scritto articoli sulladi bufala campana Dop e sul ruolo deldi Tutela e un tool ha anche selezionato le foto a corredo dei servizi. I risultati sono incoraggianti. Non sono stati riscontrati pregiudizi sulla Bufala Campana, anzi emerge una chiara e completa percezione di quanto questo prodotto sia una vera “icona del made in Italy nel mondo”, come viene definita da ChatGpt. E ...