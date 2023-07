MotoGP | Lucio Cecchinello conferma | “La Yamaha sta trattando Alex Rins” Morbidelli in bilico

Leggi su oasport

(Di lunedì 24 luglio 2023)saluta Honda e sbarca in? La rivelazione arriva direttamente dal suo attuale team principal in LCR, ovvero, che rivela le trattative in atto tra il pilota spagnolo e la scuderia nipponica. Una notizia che scuote il mercato piloti e che va a minare ulteriormente le certezze di Honda, che prosegue in una annata quanto mai negativa. “Ha ricevuto un’offerta dallail manager – Le trattative sono iniziate e, di pari passo, anche per un possibile rinnovo con Honda, ma io non sono parte di questo processo. Non ho informazioni definitive, posso solo dire che per noi sarebbe un peccato perdereperché è un ottimo pilota”. (Fonte: Crash.net).prosegue nel ...